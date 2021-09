Verkehrssicherheit : Umfangreiche Baumpflegearbeiten an der AKN in Quickborn

Entland des Quickborner Bahnhofs müssen Bäume gewartet werden. Da dies nur bei einer geringen Taktung der Züge möglich ist, müssen die Arbeiten am Sonntag erfolgen. Es wird zu Geräuschbelästigung kommen.

Quickborn | Entlang der AKN-Strecke in Quickborn, im Bereich des Grünstreifens am Ende der Boxholmstraße, werden am Sonntag, 5. September, in der Zeit zwischen 8 bis 17 Uhr Baumpflegearbeiten durch die Stadt Quickborn durchgeführt. Die Arbeiten werden direkt an und über den Gleisen stattfinden und sind laut Quickborner Stadtverwaltung notwendig, um Totholz, ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.