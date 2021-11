Himmelmoor : Quickborner Geschichte mit allen Sinnen genießen

Der Verein Henri-Goldstein-Haus (HGH), die Arbeitsgemeinschaft (AG) Torfbahn und der Förderverein Himmelmoor präsentierten sich am Sonntag (7. November) beim „Tag der offenen Tür“ im Quickborner Himmelmoor.

Quickborn | „Ohne das geht nichts“, sagt Reinold Wedekind und hält einen Zünder in den Farben Weiß und Rot in die Luft. Der Schienenkuli in der Werkstatt der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn ist eine der Neuerwerbungen, die beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag (7. November) präsentiert wurde. Zündkerzen sind bei dem kleinsten Schienenfahrzeug noch nicht verbaut. Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.