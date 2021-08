Norderstedt : NDR sagt das Festival im Stadtpark wegen Corona ab

In Zeiten stetig steigender Infektionszahlen sei es nicht möglich, eine Großveranstaltung professionell zu organisieren. Da fehle es an Planungssicherheit, so die Verantwortlichen.

