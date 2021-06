Polizei sucht Zeugen : Vandalismus in Quickborn: Fahrräder am AKN-Bahnhof demoliert

Die beiden Damenräder standen abgeschlossen in der Heidkampstraße. Dort wurden sie massiv beschädigt.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

07. Juni 2021, 16:53 Uhr

Quickborn | In Quickborn sind am Freitag (4. Juni) zwei angeschlossene Fahrräder am AKN-Bahnhof in der Heidkampstraße erheblich beschädigt worden. Das teilte Polizeisprecherin Sandra Firsching am Montag (7. Juni) mit und bittet zugleich bei der Suche nach den Tätern um Zeugenhinweise.

Vorderräder komplett demoliert

Demnach müssen die bislang Unbekannten zwischen Mitternacht und 0.40 Uhr mit massiver Gewalteinwirkung zwei Damen-Fahrräder, die an den Fahrradständern befestigt waren, beschädigt haben. Von der Polizei aufgenommene Fotos zeigen einen abgebrochenen Sattel sowie vollkommen demolierte Vorderräder.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei in Quickborn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Wer in der besagten Nacht am Tatort etwas Auffälliges beobachtet hat oder weitere Hinweise auf die Täter liefern kann, möge sich mit der Polizei unter der Rufnummer (04106) 63000 in Verbindung setzen.