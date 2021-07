Großeinsatz in Norderstedt : Nach Feuer: Ermittler suchen nach Ursache für Brand in Obdachlosenunterkunft

Stundenlang haben die Feuerwehrleute gegen die Flammen in der Unterkunft an der Lawaetzstraße gekämpft. Zu retten war das Gebäude nicht mehr. Jetzt beginnt für die Polizeiermittler die Suche nach der Brandursache.

Norderstedt | Einen Tag nach dem Großfeuer in einer städtischen Unterkunft für Wohnungslose und Flüchtlinge in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei am Freitag (16. Juli) ihre Ermittlungen nach der Brandursache fortgesetzt. Ob die Experten die Brandruine wie geplant am Mittag betreten können, war am Vormittag noch nicht klar, wie eine Sprecherin der Polizei ...

