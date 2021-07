Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in Quickborn: Radfahrer bei Überholmanöver verletzt

Der alkoholisierte E-Bike-Fahrer wollte von Quickborn nach Ellerau und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

09. Juli 2021, 13:00 Uhr

Quickborn/Ellerau | In der Nacht zu Freitag (9. Juli) ist der Fahrer eines E-Bikes bei einem Unfall in der Ellerauer Straße in Quickborn leicht verletzt worden. Um den genauen Hergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen, vor allem aber auch nach dem beteiligten Autofahrer.

Fahrzeug überholte zu dicht

Der Radfahrer war nach ersten Ermittlungen gegen 1.30 Uhr auf dem Weg von Quickborn nach Ellerau, als ein überholendes Auto ihn berührte, wie er nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann später zu Protokoll gab. Der 39-Jährige Ellerauer stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, denn ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,7 Promille ergeben.

Inzwischen läuft die Suche sowohl nach dem Autofahrer als auch nach Zeugen. „Bei dem beteiligten Pkw könnte es sich möglicherweise um einen Dacia Duster gehandelt haben“, so Brockmann. Erreichbar ist die zuständige Polizei in Quickborn unter Telefon (04106) 63000.