Am Donnerstagnachmittag : Unfall mit Laster bei Bad Bramstedt: A7 zeitweise gesperrt

Der Unfallhergang ist noch unklar. Der Verkehr staut sich bei Bad Bramstedt in Fahrtrichtung Flensburg.

Bad Bramstedt | Nach einem Unfall mit einem Lastwagen und einem Auto ist die A7 bei Bad Bramstedt am Donnerstag (7. April) zeitweise gesperrt worden. Betroffen waren am späten Nachmittag gegen 17 Uhr die drei Fahrspuren in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe. Genaue Details zum Unfallhergang gibt es noch nicht. Die Autobahn s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.