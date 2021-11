Unfall in Norderstedt : Von Auto frontal erfasst: 14 Jahre alter Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Während der Jugendliche offenbar durch sein Handy abgelenkt war, fuhr der 40-jährige Autofahrer betrunken. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Norderstedt | Bei einem Verkehrsunfall in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Samstag (13. November) ein 14-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche von einem alkoholisierten Autofahrer frontal erfasst. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 21.40 Uhr an der Kreuzung Stonsdorfer Weg/Romintener Weg in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.