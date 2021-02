Unfall in Norderstedt : Autofahrer kracht gegen Baum und flieht – Polizei setzt Wärmebildkamera ein

Die Beamten trafen den 39-Jährigen schließlich wenig später unweit des Unfallortes an. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Norderstedt | In Norderstedt ist der 39-jährige Fahrer eines VW Golf R am Sonntag (31. Januar) gegen 1.50 Uhr mit seinem Auto am Rantzauer Forstweg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Grund für den Unfall soll nicht angepasste Geschwindigkeit b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.