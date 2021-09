Feuerwehr im Einsatz : Unfall in Ellerau: Drei Verletzte – Landesstraße eine Stunde lang gesperrt

Die Ellerauer Wehr musste einen der Insassen aus dem Auto befreien. Die Tür klemmte.

Ellerau | Einsatz für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Kreis Segeberg: Bei einem Unfall auf der Landesstraße 76 in Ellerau sind am Donnerstag (23. September) drei Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt drei Fahrzeuge mit neun Insassen waren an der Kollision beteiligt. Die Feuerwehr Ellerau mussten einen von ihnen aus dem Auto befreien. Unfall im ...

