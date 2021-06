Unfall in Alveslohe : Auto kracht mit Motorrad zusammen – 43-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer übersah den Mann mit seiner Harley-Davidson. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Alveslohe | Bei einem Verkehrsunfall in Alveslohe (Kreis Segeberg) ist ein 43-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann ereignete sich der Unfall am Montag (7. Juni) auf der Kaltenkirchener Chaussee zwischen Kaltenkirchen und Alveslohe an der Einmündung Brunskamp. Seatfahrer übersah den 43-Jährigen Nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.