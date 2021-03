Arbeitsunfall : Quickborn: 64-Jähriger verletzt sich an der Hand und wird in Klinik geflogen

Wie sich der Mitarbeiter einer Fachfirma für Leitungsbau verletzt hat, ist unklar. Lebensgefahr besteht nicht.

Quickborn | Am Dienstagnachmittag (9. März) ist ein Mann bei Arbeiten an einem Leitungsmast in Quickborn verletzt worden. Das hat Polizeisprecherin Sandra Firsching gegenüber shz.de bestätigt. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, ist demnach noch nicht klar. Der 64-Jährige ist Mitarbeiter eines Unternehmens für Schaltanlagen-, Freileitungs- und Mob...

