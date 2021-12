Polizeieinsatz in Quickborn : Zeuge beobachtet, wie zwei Männer ein Wohnmobil aufbrechen

Nach Polizeiangaben haben unbekannte Täter versucht, in Quickborn ein Wohnmobil zu stehlen. Gibt es einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat in Pinneberg?

Quickborn/Pinneberg | Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (20. Dezember) offenbar versucht, in Quickborn ein Wohnmobil zu stehlen. Das hat die Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, Sandra Firsching, mitgeteilt. Der Fall liegt jetzt in der Abteilung für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei in Pinneberg. Nach offiziellen Angaben beobachtete ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.