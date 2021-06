Diebe schlagen wieder zu : Unbekannte stehlen weißen Skoda Citygo in Norderstedt

In Norderstedt ist schon wieder ein Auto von Unbekannten gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

30. Juni 2021, 18:17 Uhr

Norderstedt | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. bis 30. Juni) haben in Norderstedt schon wieder Unbekannte ein Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte, war der Skoda Citygo auf einem Parkstreifen in der Straße Achternfelde zwischen Engentwiete und Königsberger Straße abgestellt.

Polizei sucht Zeugen

Kurz nach 6 Uhr ist der Diebstahl aufgefallen und die Polizei alarmiert worden. Nun sind die Beamten auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer den weißen Kleinwagen mit Segeberger Kennzeichen sieht, oder in der besagten Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Autodiebstähle in Norderstedt immer weiter gestiegen. Erst am Dienstag (29. Juni) meldete die Polizei den Diebstahl eines Hyundai Kona.

