Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen Material von Baustelle in Norderstedt

Die Diebe haben Baumaterial im Wert von mehr als 1700 Euro mitgehen lassen. Dafür drangen sie unerlaubt auf das Gelände in Norderstedt ein.

02. Juni 2021, 16:49 Uhr

Norderstedt | Schon wieder haben Unbekannte in Norderstedt Baumaterial von einer Baustelle gestohlen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann mit. Demnach sind die Täter am Wochenende zwischen Freitagabend (28. Mai) und Montagmorgen (31. Mai) auf eine Baustelle am Lavendelweg in Norderstedt gewaltsam eingedrungen.

Bitumenanstrich und Schienen gestohlen

Dort stahlen sie mehrere Eimer mit Bitumenanstrich und zwei Kisten mit Abdichtungsschienen für den Fundamentbau des Herstellers Pentaflex. Der Wert der Materialien liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei mehr als 1700 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Das Polizeirevier in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können. Wer etwas Auffälliges an dem besagten Wochenende am Tatort beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

