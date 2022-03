Diebstahlserie setzt sich fort : Unbekannte stehlen Grabenstampfer von Baustelle in Norderstedt

Es ist noch nicht lange her, dass Unbekannte gleich mehrmals innerhalb eines kürzeren Zeitraums auf Baustellen und in Baucontainer eingebrochen sind. Jetzt scheint sich die Serie fortzusetzen.

Norderstedt | Nach einer Pause von mehreren Wochen haben unbekannte Diebe wieder auf einer Baustelle in Norderstedt zugeschlagen. Dieses Mal hatten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. bis 23. März) eine Baustelle an der Segeberger Chaussee zwischen Hasenmoorweg und Siegfriedstraße im Visier, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte. ...

