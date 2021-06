Figurenbrunnen außer Betrieb : Unbekannte schütten wieder Spülmittel in Norderstedter Kunstwerk

Die Stadtverwaltung hat den Brunnen vorerst trockengelegt. Das Betriebsamt muss nun die Pumpanlage überprüfen und den Brunnen reinigen.

Norderstedt | Am vergangenen Wochenende (26. bis 27. Juni) haben bislang Unbekannte den Figurenbrunnen am Busbahnhof in Norderstedt-Mitte verunreinigt. Die Folge: Die Verwaltung musste ihn vorläufig abstellen. Das teilte die Stadt am Montag (28. Juni) mit. Demnach haben die Täter Spül- oder Waschmittel in den Brunnen geschüttet, sodass es zu einer starken Schaumbil...

