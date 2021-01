Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen Luxusautos rund um Norderstedter Ossenmoorpark auf

Die Täter hatten es offenbar gezielt auf BMW-Modelle abgesehen. Dabei wurden unter anderem Bauteile gestohlen.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

27. Januar 2021, 11:00 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (25. bis 26. Januar) rund um den Ossenmoorpark mehrere Autos aufgebrochen worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories hatten es der oder die Täter dabei gezielt auf BMW-Modelle abgesehen.

Lenkrad, Navi und Bauteile gestohlen

Insgesamt sind drei Fahrzeuge in den Straßen Immenhorst, Up den Barg und Am Böhmerwald gewaltsam geöffnet und Fahrzeugteile entwendet worden, wie Hädicke-Schories weiter mitteilte. Die Diebe stahlen dabei ein Lenkrad, ein Navigationssystem sowie Bauteile für Sensortechnik.

Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Kripo hat die Ermittlungen übernommen

Die Kriminalpolizei Norderstedt ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, die in der besagten Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie mögen sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.