Norderstedt : Serie reißt nicht ab: Unbekannte brechen wieder Baucontainer auf

Die Serie der Einbrüche auf Baustellen und in Baucontainer im Norderstedter Stadtgebiet setzt sich fort. Dieses Mal blieb es bei dem Versuch. Gestohlen haben die Einbrecher offenbar nichts.

Norderstedt | Erneut haben Unbekannte versucht, in einen Baucontainer auf einer Baustelle in Norderstedter einzubrechen, und wieder sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die die Täter dabei beobachtet haben. Das Muster ist immer wieder das gleiche. Am Montag (11. April) ist es an der Segeberger Chaussee im Stadtteil Glashütte zu dem „versuchten Fall des besonder...

