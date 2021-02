Polizei sucht Zeugen : Fünfstelliger Betrag weg: 81-jährige Norderstedterin wird Enkeltrick-Opfer

Die falsche Nichte rief die Senioren aus einer angeblichen Notsituation heraus an. Ein Bote sackte das Geld ein.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

02. Februar 2021, 17:02 Uhr

Norderstedt | Eine 81-jährige Norderstedterin ist am Montag (1. Februar) Opfer eines Enkeltricks geworden. Wie Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories am Dienstagnachmittag (2. Februar) mitteilte, ist die Frau dabei um einen fünfstelligen Betrag betrogen worden. Nun sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen, die eventuell Ähnliches in der Vergangenheit erlebt haben.

Bargeldsumme zur Schadensregulierung

Nach Angaben der Polizei wurde die 81-Jährige gegen 15.30 Uhr von einer angeblichen Nichte mit „betrugstypischem Sachverhalt“, also einer Schocknachricht, angerufen. Dabei erklärte die unbekannte Täterin dem Opfer völlig verzweifelt, dass sie an einem schweren Unfall beteiligt gewesen sei und nun dringend eine hohe Bargeldsumme zur Schadensregulierung benötige. „Weiter erklärte sie, am Unfallort festgehalten zu werden und daher nur einen Boten zur Geldübergabe entsenden zu können“, erläuterte Hädicke-Schories.

Geldbote nahm das Kuvert entgegen

Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrer Hausbank und hob den fünfstelligen Geldbetrag ab. Wenig später kam dann auch der angekündigte Bote in die Ulzburger Straße auf Höhe Eschenkamp und nahm das Kuvert mit dem Geld entgegen. Erst als die Seniorin ihre echte Nichte anschließend kontaktierte, fiel ihr der Betrug auf. Der Täter entkam mit der Beute unerkannt.

Laut der Geschädigten war der Geldbote männlich, schlank und etwa 30 Jahre alt. Er trug eine weiße FFP2-Maske, eine dunkle Mütze, dunkle Jacke sowie dunkle Hose.

Wer hat etwas beobachtet?

Ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Betrugs wurde bereits eingeleitet. Die Kriminalpolizei Norderstedt ist jetzt auf der Suche nach Zeugen. Wer zur besagten Tatzeit etwas beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

In diesem Zusammenhang warnt Hädicke-Schories vor Trickbetrügern:

Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen oder sie als vermeintliche in Not geratene Angehörige unter Druck zu setzen. Diese Täter - häufig getarnt als Polizeibeamte - möchten, dass Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgegeben werden. Kai Hädicke-Schories, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizei weise ausdrücklich darauf hin, bei Auftritten und Anrufen von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten keine Auskünfte zu erteilen und an niemanden Gegenstände zu übergeben. „Die Polizei wird sich niemals am Telefon oder an der Haustür nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern“, betonte Hädicke-Schories.