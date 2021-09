Unfall in Norderstedt : Transporter überrollt Elfjährigen: Kind schwer verletzt

Ein Junge war mit seinem Rad auf die Fahrbahn gestürzt und dann von einem passierenden Transporter überrollt worden: Ein Hubschrauber brachte das Kind in die Klinik.

Avatar_shz von Janina Schmidt

03. September 2021, 16:27 Uhr

Norderstedt | Auf der Ulzburger Straße in Norderstedt ist es am Freitagmorgen, 3. September, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein mit seinem Fahrrad gestürztes Kind von einem Transporter überrollt und schwer verletzt wurde. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am frühen Nachmittag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Norderstedter Jungen im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren mit ihren Rädern um 7.20 Uhr den rechtsseitigen Geh-und Radweg parallel der Ulzburger Straße aus Richtung Henstedt-Ulzburg kommend in Richtung Norderstedt-Zentrum.

Junge stürzte vor den Transporter

Unmittelbar bevor der 27-jährige Fahrer eines Transporters die Kinder zwischen dem Mühlenweg und dem Schulweg in Höhe des dortigen Discounters passierte, stürzte der Elfjährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Der Transporter überrollte den Elfjährigen trotz Bremsung. Der Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach erster Einschätzung bestand Lebensgefahr. Mittlerweile ist der Zustand stabil. Was ihm wahrscheinlich sehr geholfen hat: Der Junge hatte zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen.

Sachverständige klären Unfallursache

Der Transporterfahrer aus Quickborn, sein 22-jähriger Beifahrer aus Tangstedt und die beiden weiteren Jungen erlitten einen Schock. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Elfjährigen in ein Krankenhaus nach Hamburg.

Polizeibeamte sperrten die Ulzburger Straße zwischen Erlengang und Mühlenweg bis 9.20 Uhr ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel zogen die Polizisten einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu.