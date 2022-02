Russland-Ukraine-Konflikt : Warum Ex-Nato-Offizier Ulrich Scholz Verständnis für Wladimir Putin hat

Kommt man mit Gesprächen und Empathie aus der Ukraine-Krise? Oberstleutnant a.D. Ulrich Scholz ist davon überzeugt. In einem Vortrag am Elsensee-Gymnasium in Quickborn spricht er über Wege aus der Ukraine-Krise.

Quickborn | Ulrich Scholz ist ein Mann der klaren Worte. Er hat den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump schon kritisiert, als vielen Beobachtern noch gar nicht klar war, wohin die Reise mit dem Chef des Weißen Hauses gehen würde. Er bezeichnet Krieg schon mal als „Beleidigung der menschlichen Intelligenz“, sagt Sätze wie „Frieden gibt es nur am Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.