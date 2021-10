Trotz steigender Corona-Zahlen : Haslohs Seniorenweihnachtsfeier soll 2021 wieder stattfinden

Nachdem die Feier coronabedingt im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, soll es sie nun wieder geben – allerdings in einem wesentlich kleineren Rahmen als sonst üblich.

Hasloh | Experten hatten sie schon vor Monaten vorausgesagt, und jetzt kündigt sich die vierte Corona-Welle an. Die Fallzahlen steigen auch im Kreis Pinneberg wieder deutlich an. Auf eine Seniorenweihnachtsfeier in der Gemeinde Hasloh soll in diesem Jahr allerdings keinesfalls verzichtet werden. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Sozialausschusses aus. ...

