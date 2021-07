Stein auf Stein : Traumberuf Lego-Bauer: In Ellerau ist der Nachwuchs startklar

Endlich wieder Lego-Tage im Ferienprogramm der Gemeinde. Die jungen Teilnehmer begeistern nicht allein durch ihre Kreativität, sondern auch durch das Miteinander.

Ellerau | Es gibt sie tatsächlich – die hauptberuflichen Lego-Bauer. Einer von ihnen ist Rene Hoffmeister, der mit der BrickFabrik eine eigene Werkstatt im Brandenburgischen Niemegk betreibt. Dort entstehen in mühevoller Handarbeit einzigartige Unikate, die nicht nur in Ausstellungen, sondern auch auf Messen oder in Firmengebäuden zum Einsatz kommen. Vom kleine...

