Kirchweg : Tödlicher Unfall in Henstedt-Ulzburg: Radladerfahrer nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Der 58-Jährige prallte mit seinem Motorrad in den abbiegenden Radlader. Trotz Ersthelfern und Reanimationsbemühungen starb der Quickborner noch am Unfallort.

Henstedt-Ulzburg | Bei einem Unfall zwischen einem Radlader und einem Motorradfahrer in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Freitagnachmittag ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach war der 35-jährige Radladerfahrer aus Norderstedt im Kirchweg aus Richtung Heideweg unterwegs und wollte um 15.40 Uhr nach links auf ein Grun...

