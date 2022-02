Theater in Norderstedt : Ensemble „Poetenpack“ spielt Pettersson und Findus

Die bekannten Kinderbuchfiguren des Autors Sven Nordqvist sind von Dagmar Leding und dem Ensemble aus Potsdam liebevoll und musikalisch untermalt für die Bühne arrangiert worden.

Norderstedt | Die Geschichten um den alten Mann Pettersson und seinen Kater Findus sind seit Jahrzehnten in den Köpfen vieler Kinder fest verankert. Seit der kleine Findus in einem Erbsenkarton zum alten Pettersson gekommen ist, ist auf dessen idyllischen Hof immer was los. In immer neue Abenteuer stürzen sie sich gemeinsam. Eines davon wird das Theaterensemble Poe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.