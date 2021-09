FDP lädt zum ersten Turnier : Termin für Eröffnung der Hasloher Boule-Bahn steht fest

Bereits im Januar galt die Boule-Bahn in Hasloh als fertig. Coronabedingt wurde die offizielle Eröffnung allerdings verschoben. Jetzt steht der Termin endlich fest.

Hasloh | Im Januar dieses Jahres hatte Haslohs Bürgermeister Kay Löhr (FDP) es bereits angekündigt. Jetzt steht auch der Termin für die offizielle Eröffnung der Boule-Bahn in der Gemeinde fest. Am Sonntag (12. September) können auf der Bahn am Robinson-Spielplatz die ersten silbernen Kugeln über die Bahn rollen. Beginn ist um 11 Uhr. Boule-Bahn ist Teil ein...

