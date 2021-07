Polizei warnt : Fälle in Norderstedt: Taschendiebe schlagen im Kreis Segeberg vermehrt zu

Unter anderem im Norderstedter Herold-Center sind zwei Frau an nur einem Tag bestohlen worden. Dort kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

01. Juli 2021, 15:40 Uhr

Kreis Segeberg | Im Kreis Segeberg ist es wieder vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte, wurden in Bad Segeberg, Kaltenkirchen und Norderstedt Menschen Opfer eines Diebstahls. Erneut warnt die Polizei vor der Masche der Täter.

In Bad Segeberg ist am Mittwochmittag (30. Juni) ein 73-jähriger Mann bestohlen worden. Unbekannte holten das Portemonnaie aus seiner Hosentasche, nachdem der Bad Segeberger seine Einkäufe in einem Supermarkt am Anny-Schröder-Weg gerade beendet hatte und auf dem Weg zum Auto war.

Touristin im Herold-Center bestohlen

Am selben Tag sind auch zwei Frauen im Herold-Center, Europaallee in Norderstedt, bestohlen worden. Wie Brockmann mitteilte, wurde einer 47-jährige Touristin die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie sich in einem Bekleidungsgeschäft aufhielt. Der Tatzeitraum wird zwischen 14.45 und 15.12 Uhr eingegrenzt.

Nachdem eine 93-jährige Norderstedterin an einem Stand Obst und Gemüse eingekauft hatte, bemerkte sie plötzlich, dass auch ihr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen wurde. Der oder die Täter müssen zwischen 14 und 15 Uhr zugeschlagen haben.

In Kaltenkirchen ist am Dienstagnachmittag (29. Juni) ein 83-jähriger Mann aus Schmalfeld von einem Unbekannten auf dem Parkplatz eines Discounters am Flottkamp angerempelt worden. Kurz danach bemerkte der Mann das Fehlen seiner Geldbörse.

Zur Sache Hinweise der Polizei Die Polizei weist regelmäßig auf Taschendiebe hin. Da die Täter immer wieder in Supermärkten zuschlagen, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgende Tipps: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Bewahren Sie unter keinen Umständen die PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf.

Die Polizei warnt immer wieder vor den Maschen der Betrüger. Demnach ereigne sich der Großteil der Diebstähle in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt würden die städtischen Bereiche darstellen. „Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich“, sagt Pressesprecher Brockmann. Auf ihrer Homepage gibt die Polizei Tipps, wie man sich am besten vor Taschendiebstählen schützen kann.



Mehr zu diesem Thema: