Norderstedt und Kaltenkirchen : Taschendiebe im Kreis Segeberg unterwegs – die Polizei warnt

Die Diebe haben vor allem in Supermärkten und Discountern zugeschlagen. Wieder sind fünf Frauen an nur einem Tag bestohlen worden.

Norderstedt/Kaltenkirchen | Wieder ist es im Kreis Segeberg zu Taschendiebstählen gekommen und wieder warnt die Polizei vor der Masche der dreisten Diebe. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann am Donnerstag (23. Dezember) mitteilte, hat es demnach am Mittwoch (22. Dezember) mehrere Diebstähle in Discountern und Supermärkten in Norderstedt, Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg gegeben...

