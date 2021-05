Erfolgreiche Suche : Norderstedterin Monika H. ist wieder aufgetaucht

Die 75-Jährige war am Mittwochnachmittag verschwunden. Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Norderstedt | Die Suche nach der 75-jährigen Norderstedterin Monika H. ist beendet. Das teilte Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann am Donnerstagabend (20. Mai) mit. Inzwischen haben Polizeibeamte die Frau in Hamburg-Eimsbüttel wohlbehalten aufgefunden. Erste Fahndung am Mittwoch verlief erfolglos Monika H. war am Mittwochnachmittag in Norderstedt als vermis...

