Spende der VR Bank : Hasloh gewinnt 1500 Euro für neuen Turm auf dem Spielplatz Flashorn

Die Gemeinde beteiligt sich an Aktion „Spielen? Aber sicher!“ der VR-Bank und erhält eine zweckgebundene Spende zum Austausch eines alten Spielgerätes.

Hasloh | Der neun Monate alte Neo gehört zu den kleineren Kindern in der Gemeinde Hasloh. Und genau um die geht es auf dem Spielplatz Flashorn. Er ist einer von insgesamt drei Plätzen im Ort, an denen sich der Nachwuchs austoben kann. Vorrangig genutzt wird der kleine, ein wenig versteckt am Ende der Straße Flashorn liegende, aber gut überschaubare Spielplatz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.