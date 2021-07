Ellerauer Heimatmuseum öffnet : Sonderausstellung zeigt Trachten und exklusive Erlhoff-Mode

Nach der langen Zwangspause hat der Vorstand des Trägervereins jetzt Termine bis Ende des Jahres geplant. In einer Sonderausstellung werden die Trachten sowie Mode aus dem Hause Erlhoff gezeigt.

Ellerau | Zuletzt war es still geworden um das kleine Karl-Rautenberg-Museum in Ellerau. Nach zwei längeren Phasen, in denen eine Öffnung der Einrichtung nicht oder nur unter erschwerte Bedingungen möglich war, hielt sich der Vorstand auch dann noch mit konkreten Aussagen zurück, als das Land im Mai erste Lockerungen verkündete. Jetzt aber soll es in den Räumen...

