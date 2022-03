Spenden werden gesammelt : Solidarität mit Ukraine: Norderstedter Feuerwehr sagt Osterfeuer ab

Die Planungen für das Fest am Ostersamstag liefen bereits. Doch aus Solidarität mit den Feuerwehrleuten in der Ukraine verzichten die Harksheider Kameraden auf das Osterfeuer und sammeln stattdessen Spenden.

Norderstedt | Normalerweise ist es eine liebgewonnene Tradition in Norderstedt, wenn die Freiwillige Feuerwehr Harksheide zum Osterfeuer am Deckerberg einlädt. Mehrere tausend Menschen folgen der Einladung gewöhnlich. Nicht so in diesem Jahr, denn der Feuerwehr verzichtet auf das Osterfeuer. Und es ist nicht etwa die Corona-Pandemie, die die Wehrführung zu diese...

