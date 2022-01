Polizei sucht Zeugen : Schwerer Raubüberfall auf eine 92-Jährige in Norderstedt

Nach einem schweren Raubüberfall auf eine 92-jährige Harksheiderin im Cordt-Buch-Weg sucht die Polizei Zeugen.

Norderstedt | Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist eine 92-Jährige in den Mittagsstunden Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein noch unbekannter Täter drang um 12.30 Uhr in das Haus der Frau ein, drohte ihr und forderte sie auf, Schmuck und Bargeld auszuhändigen. Die Harksheiderin wehrte sich zwar, aber der Täter konnte das Haus mit der Geldbörse der Frau...

