In Schulen und Kitas : Bönningstedter Apotheke bietet Corona-Tests in den Umlandgemeinden an

Das Team der Apotheke Rugenbergen bietet in vier Gemeinden Corona-Schnelltests für Mitarbeiter von Schulen und Kitas an.

Bönningstedt/Hasloh/Ellerbek/Tangstedt | 8.45 Uhr in der Sporthalle der Bönningstedter Grundschule. In voller Montur – mit Kittel, Handschuhen, Mundschutz, Kopfschutz, Visier und Schutzbrille – ausgerüstet, steht die Bönningstedter Apothekerin Dr. Mirja Reichel mit ihren Mitarbeitern Manon van der Meirschen und Juliane Liefländer bereit. Bereit dafür, Personal an Schulen und Kitas auf das C...

