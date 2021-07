Region Quickborn : Schule im Regelbetrieb: Die Angst vor einem neuen Lockdown bleibt

Auch an den weiterführenden Schulen in Quickborn und Bönningstedt sind ab Montag (2. August) wieder alle Kinder im Präsenzunterricht. Die Freude darüber ist groß, aber die Sorge vor einer weiteren Unterbrechung bleibt.

Quickborn | Am Montag (2. August) beginnt in Schleswig-Holstein wieder der Schulunterricht. Auch in Quickborn und dem Umland hoffen die Schulleitungen und Lehrerkollegien auf ein möglichst störungsfreies Jahr. Die Freude über die Rückkehr zum Normalbetrieb überdeckt mögliche Sorgen wegen steigender Inzidenzen. Aber die Skepsis bleibt. Ob das Elsensee-Gymnasium...

