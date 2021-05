Mit Katy Karrenbauer : Schleswig-Holstein: „Weisser Ring“ startet Plakataktion in 200 Bussen

In landesweit 200 Bussen will die Organisation auf das Problem von häuslicher Gewalt aufmerksam machen, Der Start der Aktion erfolgte im Kreis Pinneberg.

Quickborn | Mit einer Plakataktion in landesweit rund 200 Bussen will die Opferhilfsorganisation „Weisser Ring“ in Schleswig-Holstein auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam machen. Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Schweigen macht schutzlos – mach Dich laut“ sollen zugleich betroffene Frauen ermutigt werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die öffentliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.