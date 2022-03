Hilfe für Kriegsopfer : Quickborner Rotarier wollen 20.000 Euro in die Ukraine schicken

Die Quickborner Rotarier informierten sich in einem Online-Meeting bei der ukrainischen Generalkonsulin, was in ihrem Heimatland am dringendsten gebraucht wird. Sie trafen eine erschöpfte und kämpferische Diplomatin.

Quickborn | „Die Ukrainer sind tapfer und mutig, aber sie sind auch sterblich“, sagt Generalkonsulin Iryna Tybinka. Darum brauchen die mehr als 100.000 Freiwilligen, die sich nach ihren Angaben freiwillig zur Verteidigung ihrer Heimat gemeldet haben, vor allem Helme und Schutzwesten. Ich sehe Bilder aus meiner Heimatstadt Kiew vor mir. Iryna Tybinka arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.