Großprojekt für die Kultur : Rotary Club Quickborn lädt zum Benefizkonzert nach Rellingen ein

Hintergrund ist eine bundesweite Aktion der Rotarier. Der Erlös soll freischaffenden Musikern zugutekommen.

Quickborn/Rellingen | Hochkarätige Musiker des NDR-Elbphilharmonieorchesters und Fanny-Mendelssohn-Förderpreisträger geben sich am kommenden Sonntag (20. Juni die Ehre in der Rellinger Rundkirche, Hauptstraße 27a. Unter dem Titel „Tag der Kammermusik – Ode an die Freude“ spielen die Künstler Werke von Mozart, Bartók, Bottesini, Dvorák, Schubert und Telemann. Und zwar live ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.