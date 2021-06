Mord auf Quickborner Reiterhof : Hauptzeugin vor Gericht: Richter wollen klare Antworten von Luisa C.

Als rechte Hand des Mordopfers André Piontek hatte Luisa C. den engsten Kontakt zu ihm. Nun erklärt sie das Beziehungsgeflecht.

Itzehoe/Quickborn | Mit Luisa C. hat das Gericht im Mordfall des Quickborner Reiterhof-Pächters André Piontek am zweiten Tag in Folge eine der zentralen Figuren befragt. Von der kurzzeitig rechten Hand des Opfers erhoffen sich Richter, Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Strafverteidiger entscheidende Hinweise. Sie fand die Leiche, sie war auf dem Hof offenbar näher dran...

