Reiterhof-Mord in Quickborn : Prozess-Fortsetzung geplatzt: Wichtiger Zeuge verweigert Aussage

Einen großen Teil der Mordnacht verbrachte der Angeklagte Jens P. bei einem Mann, den das Gericht vergeblich in den Zeugenstand berief. Weil er keine Auskunft geben wollte, wurde der nächste Verhandlungstag abgesagt.

Quickborn/Itzehoe | Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer: Dem zuletzt in Hasloh gemeldeten Jens P. wird vorgeworfen, seinen langjährigen Geschäftspartner und guten Freund André Piontek heimtückisch ermordet zu haben. Tatort ist der sogenannte Eulenhof an der Ulzburger Landstraße in Quickborn-Heide. Seit September 2020 sitzt der Angeklagte in U-Haft, seit Mä...

