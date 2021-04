Reiterhof-Mord in Quickborn : Prozess spitzt sich zu: Verteidigung will mehr Zeugen laden

In dem Verfahren wird immer deutlicher: Der Fall spielt in einem Umfeld aus Kokain-Handel und Drogenschulden.

Quickborn/Itzehoe | Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einem Reiterhof in Quickborn ist am Mittwoch (14. April) vor dem Landgericht Itzehoe die Befragung des Angeklagten fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Mann vor, am 29. Juni vergangenen Jahres seinen 44 Jahre alten Geschäftspartner mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch ermo...

