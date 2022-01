Reiterhof-Mord in Quickborn : Drogendealer und Waffenhändler: Verteidigung bringt neue Verdächtige ins Spiel

Unweit des Eulenhofs wurde in Quickborn-Heide gegen zwei hochkriminelle Drogendealer und Waffenhändler ermittelt. Parallelen zum Fall Piontek seien eklatant, so die Verteidigung. Besteht ein Zusammenhang?

Quickborn/Itzehoe | Der Prozess um den Angeklagten Jens P. ist am Freitag (21. Januar) fortgesetzt worden. Ihm wird vorgeworfen, seinen langjährigen Freund und Geschäftspartner André Piontek in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2020 (Sonntag auf Montag) durch zwei Schüsse in den Kopf ermordet zu haben. Zwei Kriminalbeamte, von denen einer bereits zuvor ausgesagt hatte, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.