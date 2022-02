Reiterhof-Mord in Quickborn : Nach 18 Monaten: Angeklagter Jens P. aus der U-Haft entlassen

Seit März 2021 steht Jens P. wegen Mordes an seinem Geschäftspartner André P. vor dem Landgericht Itzehoe. Nun ist laut des Richters der Angeklagte nicht mehr dringend tatverdächtig. Im Saal gab es emotionale Szenen.

Quickborn/Itzehoe | Jens P. sackt weinend in sich zusammen als Richter Johann Lohmann am Ende des Verhandlungstages am Freitag (4. Februar) im Prozess um den Mord an Reiterhofbesitzer André Piontek bekannt gibt: Die U-Haft wird ausgesetzt, der Haftbefehl aufgehoben. P. ist fortan auf freiem Fuß. Seine Anwälte klopfen ihm erleichtert auf die Schulter. Auch sein 14-jähr...

