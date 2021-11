Reiterhof-Mord in Quickborn : Die Patronen-Analyse belastet Angeklagten Jens P. schwer

Richter Johann Lohmann verlas Untersuchungsergebnisse zu den drei am Tatort gefundenen Geschossen. Eines davon ist demzufolge nicht relevant, zwei andere geben individuelle Hinweise auf die Tatwaffe.

Quickborn/Itzehoe | Schon länger als ein Jahr sitzt Jens P. mittlerweile in Untersuchungshaft, seit März wird ihm der Prozess gemacht. Vorgeworfen wird dem Hasloher, seinen Freund und Geschäftspartner André Piontek in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2020 in dessen Wohnung auf dem Quickborner Reiterhof Eulenhof durch zwei Kopfschüsse ermordet zu haben. Am Montag (15. N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.