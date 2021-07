Mord auf Quickborner Reiterhof : LKA-Experten vermuten: Täter trainierte im Wald mit der Waffe

Nach dem Ende der umfassenden Spurensuche auf dem Quickborner Reiterhof an der Ulzburger Landstraße sind in einem nahegelegenen Waldstück überraschend drei Patronenhülsen gefunden worden.

Quickborn/Itzehoe | Was passierte auf dem Quickborner Eulenhof in der Nacht auf den 29. Juni 2020? Was spielte sich in der Wohnküche des Hauptgebäudes ab zu einer Zeit, als der Rest von Quickborn im Tiefschlag lag? Wer tötete Reiterhof-Pächter André Piontek und vor allem warum? Nach einer Woche Pause ist am Donnerstag (8. Juli) vor dem Landgericht Itzehoe der Mordprozess...

