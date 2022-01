Reiterhof-Mord in Quickborn : Überraschende Wende: Ist der Angeklagte Jens P. bald auf freiem Fuß?

Der an Wendungen so reiche Prozess um den Mord auf dem Quickborner Eulenhof ist um eine Überraschung reicher. Eine Einschätzung des Gerichts dürfte bei dem Angeklagten die Hoffnung auf ein Ende der U-Haft wecken.

Itzehoe/Quickborn | Im Prozess um den Reiterhof-Mord von Quickborn ist der Angeklagte Jens P. einem Freispruch möglicherweise ein Stück nähergekommen. Richter Johann Lohmann deutete während der Verhandlung am Freitag (28. Januar) an, einem bislang als wichtig eingestuften Indiz bei der Bewertung der Schuldfrage eher untergeordnete Bedeutung beizumessen. Voraussetzung dürfte allerdings sein, dass sich die Sachlage während der nächsten Verhandlungstage nicht mehr ändert. Ist P. demnächst also wieder auf freiem Fuß – nach mehr als einem Jahr in U-Haft? Seine Anwälte haben auf Nachfrage angekündigt, einen Antrag auf Haftentlassung zumindest prüfen zu wollen. P. wird beschuldigt, in der Nacht auf Montag, 29. Juni 2020, seinen Geschäftspartner und langjährigen Freunde André Piontek durch zwei Schüsse in den Hinterkopf regelrecht hingerichtet zu haben. Ein schwerer Vorwurf, der wohl eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen würde, wenn das Gericht die Schuld als erwiesen ansieht. An diesem Verhandlungstag hat P. nur einen seiner beiden Anwälte an seiner Seite: Jakob Struif, Strafrechtler mit einer Kanzlei in Verden an der Aller. Bislang eher zurückhaltend in der Verteidigungsstrategie, hatten er und sein Kollege Jürgen Meyer zuletzt mehrfach die Glaubwürdigkeit von Zeugen und die Relevanz der Handyortungsdaten in Frage gestellt. Dabei sind es eben jene digitalen Spuren, auf die die Staatsanwaltschaft ihre Anklage maßgeblich stützt. Die Ausführungen von Lohmann könnten nun dazu führen, dass das Verfahren schneller endet als bislang angenommen. Tatwaffe wurde nie gefunden In dem Indizienprozess ging es immer wieder um zwei Fragen: Hatte Jens P. eine Waffe? Und hatte er die Gelegenheit, Piontek zu erschießen? Ein Waffe wurde nie gefunden, allerdings legen die bisherigen Erkenntnisse nahe, dass sich der zuletzt in Hasloh lebende P. kurz vor dem Mord von einem Norderstedter Waffenhändler eine Pistole ausgeliehen hat. Er gab sie – auch das gilt als relativ sicher – offenbar in der Mordnacht noch zurück. Mehr zum Thema: Drogendealer und Waffenhändler – Verteidigung bringt neue Verdächtige ins Spiel Viel Zeit verwendeten die Prozessbeteiligten mit der Auswertung zahlloser Handydaten, kämpften sich mühsam durch Excel-Tabellen und mit ellenlangen Codes aus Zahlen und Buchstaben. Im Mittelpunkt des Interesses: Apps, Chatverläufe, Sprachnachrichten und Google-Suchen, von deren Auswertung sich die Ermittler ebenso Erkenntnisse versprachen wie von den Handyortung. Gerade aber die Bewertung der Daten, die die Lokalisierungssoftware geliefert hatte, erwies sich als schwieriges Geschäft. Angaben des Angeklagten, sein iPhone sei kaputt gewesen und habe sich in Folge eines Fehlers immer mal wieder von allein abgeschaltet, konnten nicht entkräftet werden und stellten die Ortungsdaten in Frage. Mehr zum Thema: Angeklagter Jens P. googelte nach Waffentypen und Deutschlands härtestem Knast Daten gelöscht – Wer manipulierte das Handy des Angeklagten? Soll heißen: Von wann bis wann Jens P. in der Mordnacht auf dem Eulenhof gewesen ist, kann nicht minutengenau eingegrenzt werden. Dazu kommt der eher ungenaue Todeszeitpunkt. Er sei, so Richter Lohmann, weder auf Grundlage des rechtsmedizinischen Gutachtens noch der Handydaten eindeutig zu begrenzen. Piontek könnte demnach also noch gelebt haben, als der Angeklagte den Hof verließ. Rätselhaft bleibt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das iPhone des Opfers in der Mordnacht um 2.18 Uhr noch online war. Ob zu dem Zeitpunkt lediglich etwa eine App aktualisiert wurde oder Piontek tatsächlich noch gelebt und etwa telefoniert oder gechattet hat, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Den Spezialisten ist es bislang nicht gelungen, dass Handy zu entsperren. So wirkt für außenstehende Beobachter etwas dürftig, was die Anklagevertreter derzeit vorweisen können. Dass Jens P. nach Ansicht des Gerichts unschuldig ist, wäre allerdings der falsche Rückschluss. Auch wenn Lohmann die Zeitangaben und Daten der Handyortung als „nicht entscheidungserheblich“ einstuft, sei dieser Umstand „noch keine Aussage über die Gesamtbewertung“, stellte er klar. ...

