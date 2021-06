Dringende Spülarbeiten : Quickborn: Regenwasserkanal an Talstraße und Eschenweg wird gereinigt

Der Regenwasserkanal im Bereich der Talstraße in Quickborn muss dringend gereinigt werden. Wann die Arbeiten beginnen, steht laut Verwaltung noch nicht fest.

Quickborn | In den vergangenen Wochen wurde am Regenrückhaltebecken an der Quickborner Talstraße und auf der rückwärtigen Seite der Grundstücke Talstraße/ Eschenweg ein temporärer Bewirtschaftungsweg angelegt. Hierüber soll in Kürze der in den Grünflächen direkt hinter den Grundstücken verlaufende Regenwasserkanal von großen Spül- und Saugwagen angefahren werden....

