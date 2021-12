Raubversuch in Norderstedt : Heiligabend: Jugendlicher mit Messer bedroht und Bargeld gefordert

Der junge Norderstedter wurde am Grasweg von drei Unbekannten angesprochen. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen.

Norderstedt | Am Abend des 24. Dezember ist ein 18-Jähriger in Norderstedt beinahe von drei Jugendlichen ausgeraubt worden. Das junge Opfer wurde gegen 18.45 Uhr am Grasweg in Norderstedt auf Höhe der Hausnummer 21 von drei Unbekannten angesprochen, wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilt. Dabei fragten sie ihn nach dem Weg nach Henstedt-Ulzburg und Bargeld für...

