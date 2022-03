Raubüberfälle in Norderstedt : Taten immer extremer: Rentnerpaar bedroht, verprügelt, ausgeraubt

Die jüngsten Raubtaten in Norderstedt zeigen mehr als deutlich, wie brutal und skrupellos die Täter immer wieder vorgehen. In einem Fall ist ein Rentnerpaar an der eigenen Haustür zusammengeschlagen worden.

Norderstedt | Dass es in Norderstedt (Kreis Segeberg) immer wieder zu Polizeieinsätzen kommt, ist nichts Ungewöhnliches in der knapp 79.700 Einwohner großen Stadt. Doch die Taten werden immer brutaler, die Täter immer dreister und skrupelloser. Das zeigt das Beispiel von zwei Raubüberfällen: Während die Polizei nach Tätern sucht, die ein Rentnerpaar brutal zusammen...

